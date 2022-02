Gouden shorttracksters tinke oan Van Ruijven: "Ik weet zeker dat ze trots is"

Nei ôfrin wienen de froulju mei yn tinzen by Lara van Ruijven. De shorttrackster ferstoar yn 2020 yn de âldens fan 27 jier. "Lara zit ontzettend diep in ons hart. Ik weet zeker dat ze van boven heeft gekeken en dat ze echt ontzettend trots is op ons", seit Schulting.

Teamgenoat Yara van Kerkhof slút har dêrby oan. "Voor de rit keek ik even naar het hartje op ons pak en hebben we Lara gevraagd om ons kracht te geven. Ze is er gewoon bij, we hebben dit ook dankzij haar bereikt."