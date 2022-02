In bysûnder houlik yn De Klomp yn Ljouwert: "Ik bin altyd posityf bleaun"

Yn de skuldsanearring moast sy de earste trije jier libje fan 25 euro de wike. Dêrnei krige sy 50 euro de wike om fan te libjen. Uteinlik kaam se der út en doe besleat sy dat sy graach sels helpe woe yn De Klomp. No wurket se der as frijwilliger en fangt sy minsken op dy't deselde problemen hawwe as dat sy earder hie. Sy hat it tige nei it sin.

"It wie dreech om fan 25 euro te libjen. Ik hie ek noait nocht oan in jierdei, want ik koe neat keapje. Leuke dingen kinne net as je sa'n bytsje jild hawwe. It jout iensumens", seit Sigrid.

Arie moete

Mar allinnich is mar allinnich. Dêrom stapte sy nei lang twiveljen op de datingmerk. De twivel siet foaral yn harsels. Sigrid sit yn in rolstoel en tocht eins gjin kâns te meitsjen. "Wa sit der no te wachtsjen op in frou yn in rolstoel?"

Mar dochs besocht sy it en dêr wie Arie. Nei in pear wiken appe en belje besleaten sy ôf te praten. En fuortendaalks wie der in klik. Foar Arie en Sigrid bruts in prachtich jier oan, nettsjinsteande de coronakrisis.

De rolstoel is foar Arie gjin inkeld probleem. "Ik sjoch gjin frou yn in rolstoel. Ik sjoch gewoan in prachtige frou. En it is ek handich. Ik kin de boadskippen der moai oan ophingje. En dizze frou kin safolle."