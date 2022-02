Olympysk biatleet mei Fryske roots: pake en beppe Heidinga hippe mei foar de tv

It sjitgedeelte is it spannendste, want missjitte kostet punten. Tiisdei hat Burnottede sjitskiif trije kear net reitsje kinnen, mar neffens Heidinga ha in soad biatlonners dat. "Mar as je by de earste 40 komme, fynt eltsenien je al hiel goed."

'Traine' yn Fryslân

It sukses fan Burnotte is ek in lyts bytsje oan Fryslân te tanken: in pear wiken lyn hat er noch in wike út fan hûs west by syn pake en beppe. "De sporters binne hjir de hiele winter yn Europa. Se krigen in wike frij foar de krystdagen en moasten 9 jannewaris wer nei Italië ta", seit Heidinga. "Doe sei Jules: ik kom in wike by jimme del."