'RIVM hold rekken mei katastrofale ympakt corona' | Lanlik 60.227 besmettingen

De NOS meldt dat it RIVM yn febrewaris 2020, noch foar de earste coronabesmetting yn Nederlân, al rekken hold mei tsientûzenen coronadeaden. De NOS hat tegearre mei ferskeidene oare media tûzenen dokuminten opfrege fia in Wob-fersyk.

'Katastrofale bedriging'

Op 9 febrewaris 2020 wienen der foar it earst grutte soargen by it RIVM. In 'responsteam' meldt dan dat de corona-epidemy in katastrofale bedriging foar de nasjonale feilichheid is. In pear dagen letter is dy bedriging fierder útwurke. "Worst case scenario: 6x zo erg als de seizoensinfluenza qua aantal doden."

Op dat stuit waard der al rekken holden mei it feit dat de sikehûzen mooglik ûnder grutte druk te stean komme soenen. Ut de iepenbier makke stikken docht ûnder mear bliken dat der minsken wienen dy't oantrunen op it ynkeapjen fan soerstof en medikaasje.

Alaarmbellen

Op 14 febrewaris wurdt op it Twitteraccount fan it RIVM lykwols in filmke dield mei dêryn Aura Timen fan it RIVM dy't seit: "Op dit moment is er geen reden om je zorgen te maken om het coronavirus." Dat wylst yntern sawat alle alaarmbellen al ôfgienen.

Nei de bûtenwrâld ta meldt Jaap van Dissel fan it RIVM op 24 febrewaris dat Nederlân alles sil besykje om it firus sa folle as mooglik yn te damjen en ôf te remjen, mar in direksjelid fan it RIVM is yn ynterne kommunikaasje in stik minder posityf: "Het is te complex en te groot. Wij als samenleving moeten het oplossen."

Bruno Bruins, dy't doe minister fan Folkssûnens wie, besiket op 27 febrewaris yn it televyzjeprogramma Feiten en Fabels net te bot panyk oan te wakkerjen. Yn de útstjoering makket Bruins bekend dat in earste Nederlanner besmet is mei it coronafirus.

Dêrnei giet it fluch en noch gjin twa wiken letter binne der alderhande coronamaatregels fan krêft.