Gjin grutte ynsidinten by 'De Nacht staat op' | Lanlik 60.227 besmettingen

De frachtweinen en trekkers dy't ôfrûne nacht by it stadion fan ADO Den Haag parkeard stienen, meie harren oanslute by de demonstraasje letter snein op it Malieveld. De truckers stienen ynsletten troch de plysje.

Sneon wie der ek al in demonstraasje yn Den Haag. It 'Freedom Convoy' soarge der doe foar dat it ferkear yn de stêd hielendal fêstrûn. De truckers sille no meidwaan oan in demonstraasje fan Nederland in Verzet tsjin de coronamaatregels. De organisaasje ferwachtet dat der sa'n 25.000 minsken op ôfkomme sille.