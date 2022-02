Gjin grutte ynsidinten by 'De Nacht staat op'

De protestaksje fan de nachthoareka sneontejûn is rêstich ferrûn. Under de namme 'De nacht staat op' iepenen meardere nachtklups harren doarren út protest tsjin it coronabelied. Yn guon gemeenten waard der warskôge foar boetes en dêrom bleaunen guon saken dochs ticht.

Yn Tilburg waard in boete fan 10.000 euro útdield oan in poppoadium. Yn Utert krigen tsien saken in warskôging.