De dupe fan it lienstelsel: “Het wordt je ontnomen te starten zoals je ouders konden"

Yannick konkludearret dat as Schiphol of Shell wat wolle, der wol help komt fan de regearing. "Misschien zouden studenten maar een vliegveld of een gasbedrijf moeten gaan opstarten, want volgens mij luistert het kabinet daar wel naar. We hebben het over een paar miljard voor studenten en dan is het een wereldprobleem en dan zijn we verwend en zeuren we maar, dat is echt van de zotte."

Nimme foar wat it is

De studinten bliuwe demonstrearjen om mear kompenaasje te krijgen as 1.000 euro. Yntusken rinne de skulden fan Yannick en Marten op, al nimme se dat foar wat it is om just no in moaie studintetiid te hawwen.

"Omdat ik realiseer dat dit de laatste tijd in mijn leven is dat ik het zo leuk ga hebben. Hierna ga ik serieuze dingen doen en werken. Het gevoel dat me bekruipt is: als ik het nu niet doe, dan kan het nooit meer", seit Yannick.

Risiko

Hy sjocht letter foaral problemen mei it krijen fan in hypoteek. Marten hat ek soargen foar de takomst: "Ik denk dat ik dat gevoel een beetje onderdruk, omdat ik echt gewoon wil ervaren hoe het studentenleven is. Dan heb ik maar als ik klaar ben een studieschuld, maar als je er echt over gaat nadenken dan denk je: is dit risico het waard?"