Hearrenfean mei Sydney van Hooijdonk op syk nei doelpunten

Van Hooijdonk: "Ik was heel benieuwd naar het debuut van Thom (Haye red.) en Amin (Sarr red.), maar je hebt constant in je hoofd dat je er zelf ook had willen staan. Daarom ben ik blij dat ik snel weer negatief heb getest en dat ik er nu helemaal klaar voor ben."

Dramatyske start twadde seizoenshelte

Hearrenfean is it jier 2022 min úteinset. De ploech hat al syn wedstriden ferlern en sels noch gjin inkeld doelpunt makke.