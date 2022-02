It bobslidebûn siket leden: "Moatst in adrenalinejunkie wêze"

Yn Fryslân hawwe wy Dennis Veenker fan Damwâld dy't dizze winter útkomt op de Olympyske Spelen yn Peking. It bûn wol lykwols nij bloed en mear leden. Want mear leden is mear konkurrinsje en bettere prestaasjes.

Fysyk talint

"We binne benammen ek op syk nei it fysike talint", seit Sybren Jansma fan it BSBN. "Wy sykje atleten dy't de potinsje hawwe om hurd triuwe te kinnen. Dêr begjint it mei." Neffens Jansma binne minsken dy't oan eksplosive sporten dogge, lykas gewichtheffen, rugby of atletyk yn it foardiel.

Fansels hâldt it net op by triuwen, want je moatte ek de baan ôf en dat giet mei hege snelheden. "Moatst wol in bytsje in adrenalinejunkie wêze. Doe't ik foar it earst yn de bob siet, like eltse bocht in soarte fan looping te wêzen."