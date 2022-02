Assistint-trainer Pascal Bosschaart: "Cambuur verdedigde niet op eredivisieniveau"

"Als je twee doelpunten maakt in Utrecht en je maakt er vandaag drie, maar je verliest beide partijen, dan is dat echt stof om goed over na te denken", seit Bosschaart.

Ferdigenje op twa meter

De technyske stêf en de spilers fan Cambuur sille de wedstriid tsjin PEC Zwolle goed analysearje. "De jongens moeten leren dat verdedigen niet op twee meter is. Dat gebeurt ons de afgelopen twee weken te veel."

Yn de slotfaze besocht Cambuur út alle macht om noch lyk te meitsjen. It slagge net: "We hebben opportunistisch gespeeld. We hebben er alles aan gedaan om nog een punt te halen."

Cambuur like op it lêst noch in penalty te krijen, mar de skiedsrjochter kaam dêr nei tuskenkomst fan de VAR op werom. Bosschaart woe der net te folle oer sizze oft dat terjochte wie of net. "We moeten niet over de scheidsrechter ouwehoeren. We moeten naar onszelf kijken."