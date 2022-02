Bianca Bakker wint lêste maraton op keunstiis, Harm Visser fjirde

Lykas by de froulju joegen ek de manlju inoar lang net in soad romte. Mei goeie reden: de top fan it klassemint stie ticht byinoar.

Op sân rondes fan it ein gie it dan lang om let oan doe't Royal A-Ware it peloton mar ris oanluts. Mar dêr wiene ek ynienen de riders fan Jumbo-Visma, dy't Harm Visser yn stelling brochten.

Op de streek

De Westereender waard yn goeie posysje brocht, mar yn de lêste meters kamen ynienen noch Bart en Evert Hoolwerf foarby. Crispijn Ariëns waard tredde, foar Visser.

It klassemint fan lieder Sjoerd den Hertog kaam troch syn fiifde plak net mear yn gefaar. Visser waard twadde yn it klassemint.

Natoeriis

It maratonseizoen is nei de finale fan de Maraton Cup noch net oer, oer twa wike stiet yn it Sweedske Luleå de earste Grand Prix op natoeriis op it program.