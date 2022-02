Cambuur ferliest fan hikkesluter PEC Zwolle nei doelpuntefeest

Der mochten lang om let wer taskôgers yn it Cambuurstadion en dat publyk krige ek al fluch in doelpunt te sjen. Spitigernôch foar de fans fan Cambuur wie it in doelpunt fan PEC Zwolle.

Trije doelpunten yn njoggen minuten

Daishawn Redan wie der troch oan de linkerkant. Redan joech de bal goed foar op Oussama Darfalou dy't hielendal frijstie. De Algerijn makke it maklik ôf: 0-1.

Noch gjin trije minuten letter lei de twadde goal der ek al yn. PEC spile in trije-tsjin-twasituaasje goed út. Mees de Wit skoarde nei in assist fan Redan: 0-2. It doelpunt foel nei 5 minuten en 15 sekonden. PEC stie noch nea sa fluch mei 2-0 foar yn in earedivyzjeduel.

Cambuur krige al fluch de kâns om werom te kommen yn de wedstriid. Issa Kallon waard ûnderút helle en skiedsrjochter Ingmar Oostrom joech in penalty. Robin Maulun bleaun rêstich en skeat de 1-2 binnen.