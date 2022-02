Sint Piter en Aldemar binne wer yn Grou: "It wie strieljend"

De Goedhillichman kaam ditkear mei in grutter skip: "Der kinne mear pakjes mei", fertelt Sint Piter sels. Fanwegen de coronamaatregels krige er in oar wolkom as oars.

Nei in fartocht troch it doarp en in wolkom fan boargemaster Buma, riden Sint Piter en Aldemar middeis in toer troch it doarp. "We ha in geweldige boattocht hân", sa seit Sint Piter. "We hiene wol in soad wyn, mar doe't wy yn Grou kamen wie it strieljend."