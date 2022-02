Karnavalsferiening de Oeletoeters Snits lang om let wer los: "Dit ha wy sa mist"

"Sjoch, de limbostôk docht it noch gewoan." Mei in grutte laits op it gesicht komt Sander Balk út it magazyn fan it kluphûs fan de Oeletoeters. Yn de hân in grize stôk mei fleurige linten deroan. Hy leit dy yn de midden fan it kluphûs del.

It gebou yn Snits is al twa jier net fan slot west. De bar is leech en de tafels stoffich. De stuollen binne yntusken wend oan de ûndersteboppewrâld. Balk pakt in pear stuollen by de poaten, draait se om en set se kundich op de grûn del. "We moatte noch wol wat oanpasse hear. Wy witte net hokker regels oer twa wiken jilde. Tiisdei komt der in parsekonferinsje en dan kinne wy sjen wat écht mooglik is, mar it liket foarearst goed."