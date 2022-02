Snein yn Peking: Schulting-en-dy jeie op medalje

Fjouwer jier lyn pakte de Nederlânske frouljusshorttrackploech in brûnzen medalje op de Spelen yn Pyeongchang. De wize wêrop dat doe barde, wie net alledeisk: it Nederlânske team wûn de B-finale, mar troch twa diskwalifikaasjes yn de A-finale folge der dochs noch in medalje.

Goud

No is it doel in gouden plak. Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof binne ien fan de grutte favoriten. Yn de finale moatte se ôf sjen te rekkenjen mei Sina, Kanada en Súd-Korea. De finale set om 12.40 oere útein.