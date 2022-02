Harkemase Boys spylje lyk tsjin Ajax, ONS ûnderút

Harkemase Boys krige de Ajax Amateurs sneon op besite. De Amsterdammers hiene de oerhân wat, mar waarden net echt gefaarlik. Dochs wiene it de besikers dy't yn de 39e minút op foarsprong kamen troch Kenneth Misa Danso.

Nei it skoft wie it spul mear foar Harkemase Boys en krekt as foar skoft levere dat yn de lêste minuten in doelpunt op. It wie Iloba Achuna dy't yn de 86e minút de 1-1 einstân op it skoareboerd sette.

Skea beheine

ONS Snits kaam yn de haadklasse B al betiid op efterstân doe't besikers DETO út in frije traap skoarden. It waard foar skoft noch in pear kear gefaarlik, mar mei tank oan foaral Mounir Loolofs bleau de skea beheine.

Dat wie nei de tee wol oars: Rik Weening pakte read nei't er in trochbrutsen spiler delhelle en in pear minuten letter krige DETO ek noch in penalty: 0-2.

Gifbeker

It like noch efkes mei te sitten doe't de skiedsrjochter in bûtenspulgoal ôfkarde, mar in pear minuten letter waard it dochs noch 0-3. En doe wie de gifbeker noch net leech: krekt foar it ein fan de wedstriid ek nochris 0-4.

Kompetysjegenoat Bûtenpost kaam sneon net yn aksje. Om't der meardere coronabesmettings wiene yn de seleksje fan de Blaukes, waard de wedstriid tsjin Berkum skrast.