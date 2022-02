Wer opskuor oer Frysk yn de rjochtseal: "Als het te plat wordt, versta ik het niet"

Sûnt jannewaris 2014 mei der by sittings yn de rjochtbanken fan Ljouwert, Grins en Drinte Frysk sprutsen wurde. Fan rjochters en offisieren fan justysje wurdt ferwachte dat se it Frysk yn elts gefal ferstean kinne.

"Ik ben gewoon een Groninger"

Dat wie freed dus net it gefal. In 71-jierrige ynwenner fan Wâlterswâld woe Frysk prate, mar de offisier sei fuort dat er dat net ferstean kin. "Ik ben gewoon een Groninger, als het te plat wordt, dan versta ik het niet."

Rjochtbankfoarsitter Dölle wie it dêr net mei iens: "Dan hebben we een probleem, ik wil niet dat de verdachte daar nadeel van ondervindt." De foarsitter sil kontakt opnimme mei it IM om de kwestje te bepraten.

De saak is lang om let dochs ynhâldlik behannele en de offisier joech ek ta it Frysk dochs better te ferstean as dat er tocht hie.