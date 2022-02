Brânwacht hâldt grutte oefening yn Drents-Friese Wold

De brânwacht besocht by de oefening in sabeare brân te bestriden op it Doldersummerfjild by Wateren. Lykas by de brân yn 2018 waard in pleatslike camping ek bedrige troch de brân.

Foar it feroarsaakjen fan de brân krige in 24-jierrige man út Appelskea tbs oplein. Ut ûndersyk die bliken dat hy in ferstanlike beheining hat.