De natuer wurdt de baas yn it Harnzer Balklandpark-Noard

It tariedende wurk foar it ekologyske stedspark is yn folle gong. Wethâlder Erik de Groot brocht freed in besite oan it terrein. Hy is net te beroerd om ta te jaan dat it alternative plan fan de buertbewenners better is as it oarspronklike plan fan de gemeente.

Right to challenge

De Groot: "Met een right to challenge zoals we dat hier hebben gedaan is het plan gewoon beter geworden. Als gemeente moet je daar open oog een oor voor hebben." As de bewenners sizze dat der net folle grien is by de Harnzer binnenstêd hawwe se in punt, sa fynt De Groot.