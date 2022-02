Utstalling "Kiek, su was Sneek!" moat it Snits fan eartiids 'siën' litte

It museum hat ek in bysûndere iissportkolleksje, in kolleksje oer de skiednis fan Snits en in fotokolleksje. "Die wilden we nu wat meer onder de aandacht brengen. Daarom zijn we gaan grasduinen, samen met de Vereniging Historisch Sneek."

Stickers as oanlieding

De oanlieding kaam ek by de feriening wei. "Vorig jaar is er door hen zo'n plaatjesboek uitgegeven, met stickers die je kon sparen bij de supermarkt. De Snekers waren druk aan het sparen in coronatijd. We spraken met elkaar en toen zeiden we: wat gek dat daar eigenlijk nog geen tentoonstelling over gemaakt is om de foto's te laten zien. De originelen aan de wand en de verhalen erbij vertellen."