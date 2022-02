Confrères diel 2: de Ankers nimme ôfskied

Yn desimber hiene Wim en Hans Anker harren lêste rjochtsittingen. Wim yn Ljouwert, dêr't hy foar in kliïnt in koartere TBS-ferlinging bepleite. Hans yn Den Bosch, dêr't hy in kliïnt bystie dy't fertochte waard fan it stellen fan in pet. Beide saken yllustrearje de twa utersten, dêr't de Ankers harren altyd tusken beweegd hawwe.

Sy ferdigenen moardners en sededelinkwinten, mar likegoed de winkeldief en de ynbrekker. Foar de Ankers draaide it boppedat net om de ierd fan it misdriuw, mar om de minske dy't foar it gerjocht komme moast.