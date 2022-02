It fakbûn FNV fynt it kwealik dat it ministearje fan Folkssûnens him bemuoid hat mei it OMT-advys om mûlkapkes foar personiel yn de âldereinsoarch ôf te rieden oan it begjin fan de krisis. It FNV frege de minister doe nei mûlkapkes, mar krige nul op it rekest.

Ut ûndersyk fan Nieuwsuur die bliken dat in amtner fan it ministearje stelde dat it advys fan it OMT 'nog wel een tandje scherper' koe. It FNV tinkt dat in soad soarchmeiwurkers minder kâns hân hiene om corona op te rinnen mei mûlkapkes. Kitty de Jong fan FNV fynt dan ek dat it ministearje 'mei-ferantwurdlik' is foar it feit dat minsken op it wurk besmet binne.