180 coronapasjinten op ic's | 'Truckersdemonstranten' blokkearje Binnenhof

Mei frachtweinen en trekkers wurdt sneon by it Binnehof protestearre tsjin de coronamaatregels. Ek Fryske sympatisanten hawwe har oansletten by it 'frijheidskonfoai.'

De diken tusken it Binnenhof en it Malieveld binne folslein blokkearre trock allerhanne weinen. Der binne spandoeken te sjen mei teksten as 'Rutte IV moet weg, wij gaan niet weg', 'Genoeg is genoeg' en 'Vrijheid, vrijheid.'

Tsjin de QR-koade

Under de demonstanten is ek Nynke Koopmans-Van der Veen, boerinne en foarfrou van de partij Belang van Nederland yn Tytsjerksteradiel

"Eltsenien hat itselde doel. Der steane hjir wurkjende minsken: boeren, truckers en sympatisanten. Sy wolle de frijheid yn Nederlân werom", seit Koopmans. It skrassen fan it coronatagongsbewiis is foar har it wichtichste. "En dat de polityk mear harkjen giet. Wy tinke dat wy ôfglydzje as lân as dit sa trochgiet."