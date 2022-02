180 coronapasjinten op ic's | Boosterfaksinaasje nei 4 moannen minder effektyf

De aksje waard ferline wike oankundige troch brânsj-organisaasje Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). De inisjatyfnimmers sizze dat se genôch ha fan de plannen fan it kabinet om de maatskippij te weriepenjen wylst der gjin omtinken is foar it nachtlibben.

Plysjeprotest

Tagelyk hat de plysje oankundige dat se net hanthavenje sille by de aksje fan de nachthoareka. Plysjenbûnen ACP, ANPV, Equipe en NPB roppe har leden op om mei te dwaan mei dit protest fan de plysje, om sa in bettere cao ôf te twingen. As reaksje ha de boabûnen sein dat it net feilich is om boa's op 'en paad te stjoeren sûnder stipe fan de plysje. Boargemaster Hubert Bruls fan Nijmegen, dy't foarsitter is fan it Veiligheidsberaad, fynt lykwols dat boa's har wurk gewoan dwaan moatte.



De hoareka mei no iepen oant 22.00 oere. De ferwachting is dat it regear tiisdei mei nije ferrommingen komt.