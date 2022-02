Seisbierrum-Pitersbierrum leit sels in sebrapaad oan by gefaarlike oerstek

It apparaat liket in soad op in spuit dy't op fuotbalfjilden brûkt wurdt om de linen del te setten. Hy wiist nei in bushokje oan de oare kant fan de dyk. Wylst Wissmann syn ferhaal docht, ride de auto's mei 80 kilometer de oere del. De busreizgers moatte de dyk oerstekke om by it hokje te kommen.

"Libbensgefaarlik"

It bushokje wie earst midden yn it doarp Seisbierrum, mar de provinsje hat dy just fanwege de ferkearsfeiligens ferlein nei de provinsjale dyk om it doarp hinne.

"Wy binne net tsjin de ferhuzing hear, want it wie yn it doarp gefaarlik. Mar no is der in nije situaasje ûntstien, dy't lyk sa gefaarlik is. Wy sitte hjir by in tydlike halte. De provinsje is begûn mei it sluten fan de halte foar in tydlike oplossing, mar dy nije tydlike halten binne net goed en feilich. De auto ride sa hurd, dat it net ferantwurde is om de dyk oer te gean. It is libbensgefaarlik."