Froulju troch op ploege-efterfolging: "Maar het was gewoon niet goed, punt"

It trijetal noteerde mei 2.57,26 de tredde tiid yn Peking en dat wie goed 3,65 sekonden stadiger as Japan. Ek Kanada wie noch goed trije sekonden rapper mei de tiid 2.53,97.

De fjouwer rapste ploegen pleatsten har foar de heale finalen, dy't tiisdeitemoarn om 07.30 oere ferriden wurde. Nederlân moat dan tsjin Kanada, Ruslân treft Japan. De finale en de wedstryd om it brûns stean tiisdei ek op it programma.

Nederlân is warskôge

Mei it tredde plak slagje Wüst, De Jong en Schouten der net yn om te ymponearjen. Nederlân is warskôge, sa is de konklúzje. Eins wolle je yn de kwartfinalen de rapste wêze.

"We moeten het nog analyseren, maar het was niet best", seit Ireen Wüst nei ôfrin. "Het was gewoon niet goed, punt. We moeten het beter doen. Er is nog niets verloren, maar we moeten alle zeilen bijzetten."