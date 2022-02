Waadhoeke wol doarpslju en arbeidsmigranten mei-inoar ferbine

Nei skatting wurkje der tusken de 1.500 en 2.000 arbeidsmigranten yn de gemeente, bygelyks yn de kassen yn Seisbierrum en Berltsum. Geregeld komme der by de gemeente fragen binnen, as der plannen komme om arbeidsmigraten in wenplak te jaan yn de doarpen.

Oerlêst

Want watfoar minsken binne it? Kinne wy inoar wol ferstean? It binne fragen dy't by minsken libje as der migranten yn de strjitte komme te wenjen.

Wethâlder Nel Haarsma fan Waadhoeke sjocht it weom. "As der oare minsken by je yn de strjitte komme te wenjen en je witte net krekt hoe of wat, dan kinne minsken somtiden oerlêst ûnderfine. Dan is it goed dat je dêr in platfoarm foar hawwe."