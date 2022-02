Earste eksimplaar fan Amanda Gormans 'De hichte beklimme wy' presintearre yn it Provinsjehûs

De Fryske oersetting 'De hichte beklimme wy' is makke troch Friduwih Riemersma en sensitivity reader Michelle Samba. It earste eksimplaar waard troch kultuerdeputearre Sietske Poepjes útrikt oan de nasjonaal koördinator tsjin rasisme en diskriminaasje, Rabin Baldewsingh.

'Te wyt'

De Fryske oersetting en de twatalige útjefte fan útjouwerij De Ryp kaam der net samar. Friduwih Riemersma wie al in ein op streek mei de Fryske oersetting doe't der argewaasje ûntstie oer de bekende skriuwer Marieke Lucas Rijneveld as de Nederlânske oersetter. Der kaam krityk oer de kar omdat Rijneveld 'te wyt wêze soe', wêrnei't Rijneveld de opdracht weromjoech.

Troch de opskuor waard de Fryske oersetting sels tydlik on hold set. It team fan Gorman by de Amerikaanske útjouwer soe de foarkar jaan oan net-wite oersetters, omdat dy it boadskip en de lading fan it spoken word-fers better begripe en oanfiele soene.

Kritysk meitinkende oersetter

It probleem waard oplost troch muzikante Michelle Samba oan Riemersma ta te heakjen as 'sensitivity reader', in kritysk meitinkende twadde oersetter mei each foar it perspektyf fan minderheden. Riemersma is no tige te sprekken oer dy oplossing. "Ik haw it geweldich troffen mei Michelle. Sy wie in waarme, entûsjaste en bot stypjende meilêzer. Ik haw in soad oan har advizen hân. De oersetting is der better fan wurden." Samba wie freed lykwols net by de presintaasje fanwege oare ferplichtings.