Beslút oer bernehertsintrum Grins útsteld: oanbieders petysje bliid

Kuipers bliuwt wol by it stânpunt om de spesjalistyske soarch werom te bringen fan fiif nei twa lokaasjes. Kuipers' foargonger Hugo de Jonge hie Utert en Rotterdam dêrfoar oanwiisd. Under ynwenners fan Noard-Nederlân binne dêr grutte beswieren tsjin, omdat se dan fier reizgje moatte om dizze komplekse behannelingen te krijen.

Kuipers wol it beslút noch wolris tsjin it ljocht hâlde as der 'goede inhoudelijke redenen voor zijn'.

Undersyk nei de gefolgen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sil no ûndersykje wat de gefolgen binne as sokke spesjalistyske bernehertoperaasjes allinnich yn Utert en Rotterdam útfierd wurde kinne. It ûndersyk moat foar de simmer klear wêze.

Der bestiet in kâns dat it bernehertsintrum yn Grins no dochs iepenbliuwt. Kuipers tinkt dat de sintra fan Grins en Utert sawat likegoed binne. "Deze centra voldoen beide aan het criterium van levensloopzorg en beschikken ook beide over een compleet kinderziekenhuis met alle vereiste kindergeneeskundige subspecialismen."

Tongersdei sil in Keamerkommisje yn debat mei de minister oer de konsintraasje fan de bernehertsjirugy yn Nederlân. Dêrnei soe it definitive beslút nommen wurde, mar dat lit no dus langer op him wachtsjen.