"Heitie, you can do it!", ropt Brent Bergsma foar de Olympyske 10 kilometer fan heit Jorrit Bergsma. Mar it slagge de Boarnster net om in medalje te pakken. Hy einige as fjirde, nettsjinsteande de oanmoedigings fan Brent. It fjirde plak fan Jorrit laat wol ta segryn op de wenark fan heit Anne en mem Japke.