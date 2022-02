Sneon yn Peking: Friezinnen op ploege-efterfolging

Nei de ploege-efterfolging is it tiid foar it koartste sprintnûmer by de manlju: de 500 meter. Sûnder Friezen: foar Nederlân dogge Thomas Krol, Merijn Scheperkamp en Kai Verbij mei.

In medalje pakke liket op foarhân dreech: de grutte favoriten binne Gao Tingyu, Laurent Dubreuil, Tatsuya Shinhama en Wataru Morishige.