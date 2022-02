Foar it earst sûnt july 2021 gjin coronapasjinten op IC yn MCL

De lêste kear dat de IC-ôfdieling yn it MCL leech wie fan coronapasjinten wie yn de simmer, ferline jier. Doe soarge 'Dansen met Janssen' wer foar in pyk yn it tal besmettingen en wer foar IC-opnames. It wie doe foar it earst sûnt it begjin fan de coronapandemy dat der gjin pasjinten op de IC leinen yn Ljouwert.

Syktefersom

Der wurde noch hieltyd pasjinten mei it coronafirus behannele op oare ferpleechôfdielings yn it MCL. It sikehûs hat wol bot lêst fan syktefersom. Der wurkje sa'n 3.800 oant 4.000 minsken yn it MCL. As der minsken útfalle troch karantêne of fanwege in coronabesmetting, hat dat fuortendaliks ynfloed op de besetting.

De karantêneregels wurde dêrom wol wat rommer. It wie sa dat personiel mei in húsgenoat dy't corona hat thúsbliuwe moast, mar no meie minsken dy't 'medysk needsaaklik' binne mei in negatieve test dóchs oan it wurk kinne yn it sikehûs.