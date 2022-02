Amin Sarr en Sydney van Hooijdonk krije basisplak by Hearrenfean tsjin NEC

Sawol Hearrenfean as NEC hawwe in stroefe start fan de twadde kompetysjehelte. Hearrenfean wist noch net ien punt te pakken, wylst NEC it mei twa likense spullen net folle better docht. Nei fiif kear ferlies op rige hopet Hearrenfean de negative spiraal om te draaien.

Tobiasen: "We willen elke thuiswedstijd winnen en met dominant voetbal. Zo willen we het publiek vermaken, maar we moeten wel eerlijk bekennen dat we niet echt lekker in de "flow" zitten. Dus als we zondag heel lelijk met 1-0 winnen, dan ben ik hartstikke tevreden."