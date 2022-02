Fryske gemeenten myld foar hoareka yn lockdown

Allinnich de gemeente Smellingerlân wie strang foar de ûndernimmers. Dêr krigen twa kroegen in 'Last Onder Dwangsom' (LOD) oplein. As dy kroegen nochris oer de skreef geane, dan krije se in boete fan tsientûzen euro. Dêrnjonken is twa kear in foarnommen 'last onder dwangsom' oplein. Yn Eaststellingwerf en Ljouwert hat de gemeente ien hoarekaûndernimmer sa'n selde lêste warskôging jûn.

Smellingerlân koprinner

Smellingerlân hat ek fierwei de measte warskôgings jûn: 31. Der wurdt in ferskil makke yn hurde (11), en sachte (20) warskôgings. By de sachte giet it om brieven dy't stjoerd binne nei saken dy't meidien hawwe oan de aksjedei op 15 jannewaris. Doe wie de hoareka offisjeel noch ticht. Utsein dat se iepen wienen, hâlden se har al oan de oare coronamaatregels.

Súdwest en Hearrenfean: nul warskôgings

It oantal fan Smellingerlân is heger as alle oare Fryske gemeenten byinoar opteld. Yn de rest fan de provinsje giet it om 24 warskôgings. De gemeente Súdwest-Fryslân bygelyks, mei in stappersplak as Snits, hat gjin inkelde boete of warskôging útdield.

Datselde jildt ek foar de gemeente Hearrenfean. Dêr wurdt benammen ynset op goede ferhâldings mei de ûndernimmers, stelt wurdfierder Richtsje Stornebrink: "We prate geregeld mei de minsken út de hoarekasektor. Ek is der in app wêryn't se fragen stelle kinne." Mocht der al wat sjoen wurde, dan wurdt der keazen foar in oare oanpak: "Dan praat in meiwurker fan de gemeente dêroer."

Mystery guest

De gemeente Weststellingwerf hat by de kontrôle ek gebrûk makke fan in saneamde 'mystery guest'. Dat is immen dy't anonym besjocht oft in hoarekagelegenheid him wol oan de regels hâldt. Dat hat net laat ta warskôgings of boetes. Ljouwert hat dêrfoar de eigen hanthaveners brûkt.

Dy binne sels de hoarekagelegenheden yn west om te sjen oft it allegear goed giet. Mochten der oertrêdings konstatearre wêze, dan wurdt earst praat mei de eigener om oan te jaan wat wol en net goed gie. Sa wol de gemeente in goed kontakt hâlde mei de hoarekaûndernimmers, lit in wurdfierder witte.