Schulting yn triennen: "Blij met goud, maar ik mis m'n ouders"

De ûntlading wie tige grut fansels, nei't Schulting har favoriterol wiermakke. "Ik voelde me echt supergoed, maar je moet het maar even doen. Je kunt nog zulke goede benen hebben, maar dan moet je het nog wel doen. Ik kan het bijna niet geloven dat het is gelukt."

"Ze jagen op me", seit se oer har konkurrinsje. "Dat zag je vandaag ook. Iedereen weet wat er te halen valt. Het is zo bizar en bijzonder dat ik goud heb gepakt!"

Grutsk op it team

Blydskip is der ek foar har Belgyske trainingsgenoate Hanne Desmet, dy't it brûns pakte. "Dag in dag uit trainen we samen. Dat zij dan ook een medaille pakt is heel bijzonder. Ik ben zo trots op het team. En zonder het team had ik het absoluut niet gekund."