It is moai waar om in angeltsje út te goaien. By Balk besykje de trije maten Hessel, Thomas en Maurits in fiskje der út te heljen. Moai wurk, fine de mannen. De maten treffe elkoar ek geregeld yn de keet. As se dêr jûns sitten ha, binne se der de oare dei mei it fiskjen wat letter by.