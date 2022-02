Ried Noardeast-Fryslân op haadlinen iens oer 9 miljoen foar parken Dokkum

Flak foar de gearkomste sprutsen ferskate belanghawwenden noch yn. Cor Schat hat syn petysje tsjin de brêge nei de Dokkumer binnenstêd oanbean. Dy is yn totaal troch hast 1.100 Dokkumers ûndertekene. Yn totaal setten 1.699 minsken harren digitale hantekening ûnder de petysje.

De sportklups yn beide parken sprutsen ek yn en hawwe oanjûn dat sy superbliid binne mei de plannen, sa't dy der no lizze. "In grutte boppeslach."

'Zorgvuldige afstemming'

Wethâlder Esther Hanemaaijer joech oan dat it draachflak foar it plan ûntstien is troch alle partijen dy't hjir al jierren oer prate. "We hebben allemaal water bij de wijn gedaan. De ontwikkelrichting van het park is tot stand gekomen door zorgvuldige afstemming met alle partijen. Als u (de gemeenteried, red.) er nu elementen uit wilt halen, dan doet u een groep tekort."

Yn it ferfolch fan it betooch joech Hanemaaijer oan: "Wanneer de bijzondere elementen uit het kredietplan geschrapt worden, dan kan er voor het beleefpark geen subsidie komen. Daarom hebben wij 7 ton cofinanciering in het plan meegenomen."

CDA en ChristenUnie fûnen dat de kredytoanfraach fan 9 miljoen euro takom wike by it beslút wol as 'hammerpunt' troch de ried koe. Fanwegen it debat oer de bysûndere eleminten is dy kâns sa goed as nul.

Parkearplakken

De wurkgroep Binnenstad Dokkum hat oanjûn dat sy noch in skoft nedich hawwe sille om ta in oplossing te kommen wat it parkearjen by it Hurddraverspark oanbelanget.

Johan Wijnsma, de wurdfierder fan de wurkgroep, spruts yn: "It Hurddraverspark wurdt prachtich, mar út de binnenstêd wei fine wy wol dat der sa stadichoan in parkearprobleem ûntstiet. De râneparkearplakken rinne fol: De Helling, Lutjebleek en ek it Panwurk steane regelmjittich fol mei auto's. Ek mei minsken dy 't wenje of just wurkje yn de Dokkumer binnenstêd. It parkearterrein op it Hurddraverspark soe dêr op in bepaalde wize ferljochting yn bringe kinne."

De krekte ynfolling is noch ôfwachtsjen. Tongersdei 17 febrewaris stiet it beslút oer de ynvestearringskrediten op de aginda.