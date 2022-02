Suzanne Schulting pakt olympysk goud op 1.000 meter

Sjinkie Knegt sjocht it as in miste kâns: "De race ferrûn prima en neffens plan. De lêste wissel wie ek gewoan goed. En dan einiget it dochs op dizze manier en dat is hartstikke bot balen."

De Laat falt op 500 meter

Op de 500 meter by de manlju waard De Laat al útskeakele yn de heats. Yn syn rit lei er yn tredde posysje, mar doe gie er ûnderút. It is de twadde kear dat De Laat útskeakele wurdt mei in falpartij: op de 1.500 meter barde dat ek, al wie dat doe net syn eigen skuld.