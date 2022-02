Jorrit Bergsma njonken poadium op 10 kilometer, wrâldrekôr foar Van der Poel

Yn deselde rit as Van der Poel ried de Italiaan Ghiotto ek in sterke tiid. Hy wie rapper as Bergsma, wêrtroch't de Fries fan it poadium dûkele.

Van der Poel koe nei syn rit syn titel al fiere, al kamen yn de lêste rit regearjend olympysk kampioen Ted-Jan Bloemen en Bart Swings noch yn de baan. Bloemen begûn noch wol mei rûntsjes yn de 30, mar dat koe er net folhâlde. Hy ferlear mear en mear tiid op it skema fan Patrick Roest, dy't dêrtroch syn twadde sulver fan dizze Spelen pakte.

Bergsma noch op massastart

Bergsma einige úteinlik as fjirde, op in lytse trije sekonden fan it brûns. Hy komt sneon 19 febrewaris opnij yn aksje, dan op de massastart. Op de ploege-efterfolging (takom snein) is er reserve.