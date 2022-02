Histoarje Kâlde Oarloch sichtber makke mei fûneminten loftwachttoer Aldeberkeap

Steatsboskbehear helpt dêr no oan mei. De Vries: "Een jaor of wat leden biwwe hier in Berkoop begonnen om de Koepelbos een betien op te knappen, en dan drok ik me zaachte uut. Dat is hiel goed lokt. Mar dat heurt d'r dan ok bi'j."

Henk Bouwhuis, no 89 jier, wurke op it platfoarm. Ta in oarlochssituaasje kaam it nea. "Dy Kâlde Oarloch rekke ús net echt", fertelt er. "It wie benammen gesellich. Oft we dêr echt bydroegen ha oan de feilichheid fan Nederlân? Dat idee ha ik net."

Efterhelle

De toer rekke al gau datearre. "Earst moasten we noch tastellen yn de gaten hâlde dy't net sa rap wienen. Mar doe't de strieljagers kamen, wie it systeem efterhelle."

Yn de tiid fan de Kâlde Oarloch wienen der 138 loftwachttuorren yn Nederlân. De measten dêrfan binne dêrfan no ôfbrutsen. Yn Fryslân stiet allinnich yn Aldemardum noch ien. "De bedoeling fan dit inisjatyf is om in stikje skiednis te fertellen oan de generaasje dy't it meimakke hat, mar ek om it nijsgjirrige ferhaal troch te jaan oan de jongere generaasjes."