Wer minder coronapasjinten op ic's | Hoareka wol werom nei "oude normaal"

Ministers Micky Adriaansens fan Ekonomyske Saken en Karien van Gennip fan Sosjale Saken wolle de 'balans' fine tusken ekonomyske stipepakketten en de skea dy't bedriuwen ha fan de coronakrisis. "We hebben een goed steunpakket neergezet, maar ik zou het sneu vinden als mensen tussen wal en schip vallen", seit Adriaansens.



No't it kabinet fan doel is om de maatregels te ferromjen, liket de stipe ek op te hâlden. In protte ûndernimmers en bedriuwen sille it lykwols noch jierren swier ha fanwegen de coronakrisis.

'Gezonde economie'

"We kunnen niet jarenlang doorgaan met steun", seit Adriaansens. "We moeten ook weer naar een gezonde economie." It is neffens har wol nedich om "perspectief" te jaan foar de lange termyn. It kabinet kin de bedriuwen hjiroer uterlik healwei maart mear ynformaasje jaan.