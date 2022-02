Mear wachtsjenden op nije nier, hert of long

It RIVM hat de ôfrûne sân dagen 31.681 positive coronatests registrearre by Friezen. Dat is in flinke tanimming ferlike mei in wike earder (14.458). Dit hat foar in part te krijen mei de ynhelslach by it RIVM dy't yn ien dei trochfierd waard. It tal sikehûsopnamen bleaun dizze wike likernôch gelyk.

Yn trochsneed waarden yn de ôfrûne wike alle dagen 4.526 besmettingen meld. Ferline wike wie dat trochsneed 2.065, noch in wike earder 1.353.

De measte besmettingen binne de ôfrûne sân dagen fêststeld yn de gemeente Ljouwert: 5.963. Dêrnei wienen de measte positive tests fan ynwenners fan Súdwest-Fryslân (4.116) en De Fryske Marren (2.847).

38 Friezen yn it sikehûs

Yn de ôfrûne wike binne gjin Friezen ferstoarn oan it coronafirus. Der binne wol 38 Friezen mei it coronafirus yn it sikehûs opnaam. Dat binne sawat likefolle as in wike earder, doe gong it om 37 opnamen.