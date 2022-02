Hoareka wol werom nei "oude normaal" | Meldpunt foar dosinten mei Long Covid

De eksakte ynhâld fan it OMT-advys is net bekend. It kabinet nimt kommende tiisdei in beslút oer de ferrommingen. Dan is der opnij in parsekonferinsje, dizze kear mei allinne minister Ernst Kuipers fan Folkssûnens.

Gjin 1,5 meter mear

Yn stadions en teäters hoege minsken fan takom wike ôf gjin 1,5 meter ôfstân mear fan inoar te hâlden. Der meie dan mear minsken nei binnen. It kabinet wol de slutingstiid foar de hoareka ferromje nei 1.00 oere. Op lokaasjes dêr't romte is foar net mear as 500 minsken is aansten gjin fêst sitplak mear nedich. It coronatagongsbewiis bliuwt wol fan krêft yn de sport- en kultuersektor en yn de hoareka. Mooglik skrast it regear it advys om safolle as mooglik thús te wurkjen.



As saakkundigen sizze dat it ferantwurde is, soene fan ein febrewaris ôf hast alle coronamaatregels skrast wurde kinne. Dan soene ek it mûlkapke en de 1,5-meter net mear nedich wêze.