Coronanijs 11 febrewaris: Hoareka wol werom nei "oude normaal"

Brânsjorganisaasje fan de nachtklups Nachtbelang is fernuvere oer de mooglik nije slutingstiden foar de hoareka fan 01.00 oere en dat testen foar tagong, ek bekend as 1G, wurdt ûndersocht foar it iepenjen fan it nachtlibben. Dat skriuwt Nachtbelang yn in iepenbiere brief oan minister fan Folkssûnens Ernst Kuipers.

De nachtklups neame 1G gjin wurkbere eask. Minsken soene net ree wêze har foar it nachtlibben teste te litten en boppedat is dêr de testkapasiteit hielendal net foar, seit Nachtbelang. By 1G moat elkenien, ek faksinearre minsken of minsken dy't koartlyn corona hân hawwe, yn it foar in test dwaan.