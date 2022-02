Beamkes ferhúzje: better foar de natuer

De jonge beamkes wurde roaid om't se groeie op plakken dêr't se de natuer net te'n goede komme, bygelyks yn heidegebiet. As je dy beamkes net fuorthelje, is de heide samar ta bosk ferwurden.

"Ien beam kin mei de nútsjes wol foar hûnderten nijkommelingen soargje op jierbasis", fertelt Tsjeard Hofstra fan Meer Bomen Nu. "Dat wolle je net oeral. En in bûkebeam bygelyks, dy ferstjit eins al it oare. Dy nimt it ljocht ek wei foar oar libben. Dat is dus hielendal net goed."

De gebieten dy't ûnder hannen naam wurde, binne fan ferskate behearders: likegoed partikulieren as bygelyks Landschapsbeheer Friesland of Steatsboskbehear. It giet faak om bjirken, iken, dinnebeammen en sprakelhout.

Heide iepen hâlde

"We besjogge yn oerlis wêr't we de beammen fuorthelje. We steane freed bygelyks op in heidegebiet yn Nijeberkeap. Dêr is in enoarme oangroei fan guon beammen, mar fan tefoaren ha we bepaald dat dat just iepen heide bliuwe moat en net tichtgroeie mei."

Frijwilligers binne fierder ûnder oare by Sint-Nyk, Tsjalbert, Boyl en Wateren (krekt oer de grins by it Drents-Friese Wold) dwaande.

Beamkes foar de minsken

Der wurde in soad beamkes útdield. Dêr koene minsken har yn juny al foar oanmelde. "In protte minsken wolle wol in beamke ha", fernimt Hofstra. "Moatst der wol om tinke dat de woartels net útdrûgje. Nei't we de beammen roaid ha, plantsje we se dus gau op in oar plak. Dêr bewarje we se earst en dêrnei wurde se útdield."

De beamrûchaksje is yn 2020 úteinset, mar yn de ôfrûne jierren hat de aksje in soad te lijen hân fan de coronasituaasje. Der mochten doe gjin grutte groepen minsken byinoar komme.