Debattearje ûnder de fruitbeammen: RSG Snits wol grien skoalplein

By it ûntwerpen fan it park wurde de learlingen en dosinten bot belutsen. It wurdt sels ûnderdiel fan it lesprogramma. Ek yn de takomst sil it plein foar alderhande lessen ynset wurde.

Fan natoer oant keunst

"Het zou mooi zijn als we een soort rivierbedding aanleggen om bij aardrijkskunde uit te kunnen leggen hoe zoiets werkt", seit José van der Lijke fan it 'greenteam' fan de skoalle. "Of dat je kunt debatteren in een soort amfitheater, onder de fruitbomen. Wij denken dat je daar heel betekenisvol onderwijs kunt geven."