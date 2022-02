Reade Krús helpt húshâldingen yn earmoed oan moarnsbrochjes

Yn Ljouwert is dizze aksje in pear wike âld en de oanfragen foar sa'n moarnsbrochjetas rinne no al hurd op. Yn in lyts gebiet mei twa skoallen binne der yn in pear dagen al 164 tassen oanfrege dy't in healjier lang alle wiken ophelle wurde kinne.

"De armoede is groot"

Kitty Smit fan it Reade Krús tinkt dat dat de kommende tiid allinnich mar mear wurde sil. "Dit zijn nog maar twee scholen. Leeuwarden heeft 60 basisscholen. Ik denk dat er nog veel aanvragen bij komen. De armoede is groot."

De hege ynflaasje soarget foar in hieltyd gruttere groep yn de mienskip foar problemen om rûn te kommen. De ynkomsten en útjeften lizze noch fierder út mekoar as earder. De groep minsken dy't it al dreech hie, krijt no de knoopkes hast net mear by mekoar.

Dat giet om minsken mei in útkearing en lege ynkommens. De ynflaasje makket dy earmoed allinnich mar grutter neffens Smit. "Zo'n tas kost 7 euro. Maar elke euro die het nu meer kost kunnen mensen in armoede niet betalen."