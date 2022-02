Ald-iismaster Thialf sjocht kearn fan wierheid yn beskuldigings Van der Poel

Om it no 'it grutste skandaal' yn de sport te neamen dat TeamNL frege om hurd iis, dat giet Tjerk de Boer ek wol fier. "Ik denk Nils het wat groter maakt dan het is. Wat vooral belangrijk is, is dat de omstandigheden aan het begin en aan het einde van een race zo gelijk mogelijk zijn."

Dochs is it wolris earder foarkaam dat frege waard om it iis wat oan te passen, seit de âld-iismaster. "Se hawwe wolris by my west. Gjin bûtenlanners, allinnich Nederlanners. Dan sizze se: 'Dit moat oars, dat moat even sa.' Mar wy hawwe op It Hearrenfean wol sjen litten dat we hiel rap iis meitsje litte koenen. It makke ús ek net út wa't hurd ried, as der mar baanrekôrs kamen."