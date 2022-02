Aart Schoenmaker tydlik direkteur GGD Fryslân

Aart Schoenmaker nimt har wurk tydlik oer, oant der in nije direkteur fûn is. Schoenmaker wurke yn de ôfrûne tiid as sûnensdirekteur yn Noardeast-Gelderlân. Ek wie hy aktyf foar it team dat lanlik Veiligheidsregio's mei-inoar ferbynt as it om corona giet. De Fryske GGD is bliid dat hy in skoft de honneurs waarnimme wol.

Aart Schoenmaker by syn oanstelling yn Gelderlân: