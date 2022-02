Brânwacht wol mear bewustwurding foar risiko's op koalmonoksidefergiftiging

It ferhaal fan Sjoukje stiet net op harsels. Jierliks komme der tusken de 70 en 100 meldingen fan koolmonokside binnen by de brânwacht. Sy hoopje dan ek bewustwurding te krijen foar it risiko hjirop.

Twa farianten

"Der binne eins twa farianten fan fergiftigingen," seit brânwachtman Wietze Brandsma. Hy rint mei in swarte tas it hûs fan Sjoukje binnen. Nei't hy plak nimt oan tafel, hellet hy ferskate briefkes út de tas. Ien dêrfan is in giele trijehoeke, dêr't mei koweletters 'CO-gevaar' op stiet.

"It kin hiel rap gean, lykas by it ferhaal fan Sjoukje. Mar it kin ek oars. Dan is der wol in lek, mar dan fernimme je noch neat. It giet dan oer in lange perioade. Minsken tinke dan sels dat sy pine holle ha troch in grypke of troch wat oars. Je tinke net fuortendaliks oan koalmonokside. As elkenien yn de famylje pine holle hat, dan moat der wol in beltsje rinkelje."

Kampanje

De brânwacht hopet minsken te ynformearjen mei de kampanje. It wichtichste is de oplossing: "In koalmonoksidemelder yn hûs hingje", sa seit Brandsma. "Dy dingen mjitte alles en dan sjogge je alle dagen hoe't it stiet." Neffens him ha noch te min minsken sa'n melder. Brandsma: "Do dochst it net foar my of foar de presidint ofsa hear, mar foar dysels. Do rêdst der dyn eigen libben mei. Dat liket my dy pear euro wol wurdich."